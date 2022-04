O que se sabe sobre o acidente com Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22

Rodrigo Mussi, ex-integrante do elenco do BBB 22, sofreu um grave acidente de carro, na madrugada dessa quinta-feira (31), na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo. A assessoria do influencer confirmou o caso e publicou comunicado sobre seu estado de saúde nas redes sociais.

Ex-parceiros de confinamento e outros famosos como Tiago Abravanel, Vyni, Viih Tube, Gil do Vigor e Thais Braz pedem orações a Mussi.

O Diário do Nordeste detalha o que se sabe sobre o grave acidente envolvendo o ex-BBB.

Como foi o acidente

Na noite da última quarta-feira (30), Rodrigo estava no jogo São Paulo x Palmeiras. Após a partida, solicitou um carro em aplicativo de corridas.

No veículo, o motorista teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão. No momento do acidente, o gerente comercial estava no banco de trás. Por não estar usando cinto de segurança, Rodrigo foi arremessado para a parte da frente do veículo. O motorista teve apenas ferimentos leves.

O irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, informou ao Gshow que a família só foi avisada do acidente à tarde, pois o ex-brother estava sem identidade.

O acidente foi noticiado em telejornais matinais, mas não havia a informação de que o passageiro era Rodrigo.

Estado de saúde

Rodrigo sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Segundo a assessoria do influencer, até a noite desta quinta, o estado de saúde é considerado delicado, porém estável.

Ele passou por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Como foi a cirurgia

A cirurgia de Rodrigo Mussi foi finalizada próximo das 23h desta quinta. Segundo a MM Estratégia de Imagem, responsável pela administração da carreira do paulista, o ex-brother deve permanecer sedado e internado na UTI.

Rodrigo ainda ficará em observação por 48 horas, "para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações".

Um boletim médico oficial do hospital será divulgado na manhã desta sexta-feira (1º).