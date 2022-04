'Estamos todos torcendo muito pela recuperação do Rodrigo', diz Tadeu no BBB 22

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB) 22, Tadeu Schmidt, comentou sobre o acidente envolvendo Rodrigo Mussi, durante o programa de quinta-feira (31). No fim do ao vivo, o apresentador deixou um recado aos fãs e familiares do ex-brother: "nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo".

o tadeu informando no final do programa sobre o acidente do rodrigo e o estado de saúde dele #bbb22 pic.twitter.com/b2AmjLBwK6 — @paiva #bbb22 (@paiva) April 1, 2022

Mussi sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31) em São Paulo e está internado. Segundo a MM Estratégia de Imagem, responsável pela administração da carreira do paulista, ele passou por uma cirurgia, está sedado e deve seguir na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Agora à noite, nós recebemos a informação de que nosso querido Rodrigo Mussi, participante do BBB 22, sofreu um acidente em São Paulo", iniciou o jornalista.

Tadeu Schmidt Apresentador do BBB 22 "Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado, porém estável".

Nas redes sociais, Tadeu reforçou a torcida pela recuperação do ex-BBB. "Estamos com você, Rodrigo Mussi. Toda a torcida do meu coração! #forçaRodrigo", escreveu o apresentador.

Brothers notam tensão do apresentador

Após a entrada ao vivo em que Tadeu explicou a Prova do Líder, os brothers notaram que o semblante do apresentador estava sério e especularam que algo de grave aconteceu.

Linn da Quebrava ainda perguntou: "Ninguém fez nada na festa não, né?". Logo em seguida, Eslô comenta: "será que aconteceu alguma coisa lá fora, com alguém? (...) pode ter acontecido algo na vida, algo com alguém importante". Arthur completa: "e ele não quis brincar tanto porque o clima não está para brincadeira lá fora", disse.

A sensibilidade dos brothers comoveu os internautas. Veja o momento:

Eles comentando que o Tadeu não quis brincar hoje pq acham que aconteceu algo importante aqui fora. 🥺 #BBB2 (📹 BBB) pic.twitter.com/0K4RmReRYt — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 1, 2022

Acidente

Nesta manhã, Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo. O motorista teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão. Por não estar usando cinto de segurança, Rodrigo foi arremessado para a parte da frente do veículo.

Ao Gshow, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, informou que a família só foi avisada do acidente à tarde, pois o ex-brother estava sem identidade.