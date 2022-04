Rodrigo Mussi, do BBB 22, sofre acidente de carro e está internado em São Paulo

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31) em São Paulo e está internado. A MM Estratégia de Imagem, responsável pela administração da carreira do paulista, confirmou o caso e publicou comunicado nas redes sociais.

"Nosso assessorado Rodrigo Mussi foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clínicas de São Paulo", diz texto.

Ele estava em um carro que faz corridas por aplicativo. O motorista teve ferimentos leves. O acidente aconteceu na altura da Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Segundo a assessoria do influencer, Rodrigo sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável. Ainda de acordo com a assessoria, ele passa por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça.

O perfil oficial de Rodrigo no Twitter falou sobre acidente, mas não deu detalhes sobre o que houve. "Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele", diz post.

Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele. ♥️ — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) March 31, 2022

Acidente

Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo. O motorista teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão. Por não estar usando cinto de segurança, Rodrigo foi arremessado para a parte da frente do veículo.

Ao Gshow, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, informou que o ex-brother passa agora por cirurgia. A família só foi avisada do acidente à tarde, pois o ex-brother estava sem identidade.

Pronunciamento de BBBs

Equipes de colegas de confinamento de Rodrigo no BBB 22 já começaram a se pronunciar sobre o acidente. O perfil de Arthur Aguiar pediu orações para o gerente comercial.

Gostaríamos de pedir a todos vocês que incluissem o nome do @oficialmussi nas suas orações. Vamos torcer para que isso não passe de um susto! Forças Rodrigo, família, fãs, amigos e equipe 💛 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 1, 2022

BBBs de outras edições também se manifestaram, como Gil do Vigor e Thais Braz.

Ex-BBB estava em jogo de futebol

Na noite dessa quarta-feira (20), antes do acidente, Rodrigo estava no jogo São Paulo x Palmeiras. Ele postou registros no Instagram, ao lado, inclusive, de Guilherme Napolitano, do BBB 20.

Ao Gshow, Gui disse estar "em choque" com a notícia do acidente. "Ficamos um pouco lá e acabei indo embora porque tive uma viagem hoje. Ele ficou com os amigos dele", conta. "Infelizmente, não tenho maiores informações. Estou falando com os amigos dele que estavam com a gente ontem pra me manter atualizado de tudo!", comentou Gui.