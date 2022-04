Pai de Rodrigo Mussi morreu em acidente de carro; ex-BBB lembrou do caso em post nas redes

O ex-brother Rodrigo Mussi, participante do grupo "Pipoca" no Big Brother Brasil 22, presenciou o trágico acidente que tirou a vida de seu pai em 2011. Em uma postagem no Instagram, o gerente comercial relembrou o ocorrido: "a solidão me fez mais forte e vou a qualquer lugar sem medo".

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31) e, até esta noite, seguia internado em um hospital de São Paulo. Segundo a assessoria do influencer, o estado de saúde é considerado delicado, porém estável.

De acordo com a revista Quem, a adolescência de Rodrigo Mussi foi marcada por conflitos com o pai, e só houve uma reconciliação anos depois. Porém, após fazerem as pazes, o patriarca morreu em seus braços.

"Faz 3 anos daquela tragédia diante dos meus olhos e meus braços, madrugada de sexta que nunca mais saiu da minha cabeça. Me pego sonhando como se estivesse vivo ainda, tanta coisa para contar Pai, mas eu acordo...", escreveu em publicação de 2014, legendando uma foto do pai.

Rodrigo teve uma infância conturbada e chegou a sofrer abusos sexuais de uma funcionária durante a infância. Além disso, o gerente comercial foi expulso de casa na adolescência pelos pais divorciados. Na postagem, ele ainda declarou o amor pelo pai.

Rodrigo Mussi Participante do BBB 22 A solidão me fez mais forte e vou a qualquer lugar sem medo, pois tenho um Grande Deus comigo! E maior que a justiça dos homens é a justiça de Deus. Te amo para sempre, Pai!

Abusos na infância

Rodrigo sofreu abusos sexuais de uma funcionária durante a infância. Segundo entrevista à coluna Leo Dias, do Metrópoles, o irmão do participante, Diogo, contou detalhes sobre como a mulher costumava tirar a roupa e pedir para eles olharem.

“A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade”.

Além disso, Diogo compartilhou que Rodrigo sofria agressões do pai, que a mãe chegou a expulsá-lo de casa e que o pai deles faleceu nos braços do participante do BBB 22.

Para Diogo, os problemas familiares fizeram com que o irmão se "fechasse para o mundo". As dificuldades nas próprias interações de casa resultaram na dificuldade do brother de lidar com relacionamentos. Talvez por isso tenha sido taxado como paranoico dentro da casa.