Rodrigo Mussi sofre traumatismo craniano e fraturas múltiplas; ex-BBB passa por cirurgia

Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo, após acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31), na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo a assessoria do influencer, o estado de saúde é considerado delicado, porém estável.

Ainda de acordo com a assessoria, Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo e passa por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça. A MM Estratégia de Imagem, responsável pela administração da carreira do paulista, também informou que, em breve, será divulgado um boletim médico atualizado.

Veja nota da assessoria

Acidente

Rodrigo estava no banco de trás de um carro de aplicativo. Segundo o irmão do influencer, Diogo Mussi, o motorista teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão. Por não estar usando cinto de segurança, o ex-brother foi arremessado para a parte da frente do veículo.

Ainda segundo Diogo, a família só foi avisada do acidente horas depois, já que o ex-brother estava sem identidade.