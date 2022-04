Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Caminhando para a reta final do programa, a Prova do Líder abriu a 11ª semana do BBB 22 nesta quinta-feira (31). O vencedor da prova de hoje garante, além da liderança, uma vaga no top 9 da edição e uma semana no VIP. Além disso, terá o poder de indicar um participante ao paredão no domingo (3).

Animado com a dinâmica de hoje, o diretor do programa, Boninho, já adiantou os detalhes da disputa. Em seu Instagram, compartilhou que o apresentador Tadeu Schmidt já tem "as regras explicadinhas".

A prova é patrocinada por uma empresa que produz medicamentos para gripe com efeitos rápidos. "Alguém tem algum palpite da prova do líder de hoje?", chegou a perguntar;

Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, também serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Dinâmica da semana

No começo do programa, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou a dinâmica da semana. A Prova do Anjo deve acontecer no sábado (2), enquanto a formação do paredão da nona semana acontecerá no domingo (3).

O BBB 22 será exibido às 22h35, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após a exibição da estreia da novela "Pantanal".