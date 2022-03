Quem é o favorito a ganhar o BBB 22? Vote na enquete e veja o resultado parcial

Com a saída de Lucas Bissoli do BBB 22, na noite dessa terça-feira (29), a edição do programa fica, oficialmente, com dez participantes. Todos continuam na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão que será do ganhador, escolhido pelo público, do reality show.

Entre os mais queridos até o momento, figuram Arthur Aguiar, que já participou de quatro paredões na edição, Linn da Quebrada, última líder, e até mesmo Eslovênia Marques, que entrou como uma das favoritas desde o início, se aliou ao Lollipop, mas ainda continua em alta nas redes sociais.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste montou uma enquete especial para preparar os espectadores do programa e já adiantar quem pode ser o grande vencedor do BBB 22. Já escolheu seu favorito deste ano?

Vote na enquete: