Lucas Bissoli responde se é 'hétero top' em entrevista no 'Mais Você'

O ex-BBB Lucas Bissoli participou do "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (30). A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre momentos de tensão do paredão, provas do programa e dos conflitos com outros brothers. Um dos momentos curiosos da conversa foi sobre a gíria "hétero top".

Ana Maria explicou o significado da expressão para Lucas. "É uma expressão antiga, mas uma gíria nova. É o esteriótipo de uma pessoa heterossexual, é um hétero ao extremo, não sai do padrão. Tem o ego inflado, personalidade vazia, porque se identifica como grupo que tá inserido. Se veste e age como esse grupo, bebe além da medida".

Em seguida, Ana Maria analisou e disse: "Eu não sei se esse adjetivo cabe em você". Lucas concordou e afirmou: "De fato, você colocando essas caraterísticas...".

Lucas diz ter jogado BBB 22 com o coração

No bate-papo, Ana Maria questionou se Lucas acertou na forma de jogar no reality.

"Acho que não deu nada errado. Acho que deu muito certo. Pela minha estratégia, as coisas iam acontecendo e eu buscava me movimentar com a coerência do meu coração. Talvez se eu fizesse diferente teria saído antes", avaliou o estudante de medicina sobre o reality.

Na entrevista, Ana Maria Braga lembrou prova do líder em que Lucas bebeu as próprias para se hidratar.



Em outro momento, a apresentadora relembrou a cena onde Arthur Aguiar declarou que o grupo formado por ele, Paulo André e Pedro Scooby votaria em Lucas.

O ex-BBB explicou ainda a origem da piscadinha. "Surgiu em uma festa com amigo. Um amigo pediu pra fazer um vídeo, aproximei da câmera e dei a piscadinha".