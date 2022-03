Quem saiu do BBB 22? Lucas é o décimo eliminado com 77,54% dos votos

O "Barão da Piscadinha", como ficou conhecido Lucas Bissoli, foi o décimo eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (29), com 77,54% de rejeição. Apesar do alto número, o brother era bastante querido por parte do público, que foi conquistado com o carisma e os memes do participante.

O integrante do grupo "Pipoca" deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Paulo André, o PA, e de Pedro Scooby. Ambos foram seus aliados em parte do jogo, mas acabaram se afastando.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. PA e Scooby terminaram o décimo paredão com 4,41% e 18,05% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 51.679.838 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Luas como mais rejeitado pelo público esta semana, com 69,4% dos votos dos leitores. Enquanto PA e Scooby apareceram na enquete com 20,1% e 10,4%, respectivamente.

Formação de paredão

Paulo André foi indicado pela líder Lina, que já havia conversado com ele sobre essa possível escolha. Assim, o atleta não teve direito a participar da Prova Bate e Volta. Já Lucas e Scooby acabaram na berlinda por terem sido os dois participantes mais votados da casa.

Enquanto o estudante de medicina recebeu seis votos, o surfista concentrou apenas dois. O mais votado teve direito a um contragolpe e puxou Eliezer.

Assim, Lucas, Scooby e Eli participaram da Prova Bate e Volta, mas o último homem do quarto lollipop conseguiu se salvar.