Paulo André reclama de discurso de Linn da Quebrada após indicação no BBB 22

Após a formação do 10ª paredão no Big Brother Brasil (BBB) 22, o clima pesou no quarto grunge. O discurso de Linn da Quebrada mexeu com Paulo André — indicado pela líder a ser votado pelo público.

"Não quero me precipitar nas palavras... ela jogou sujo! 'Tirou duas pessoas do meu VIP' [relembra o discurso da sister]...ela estava rindo disso aqui....", reclamou Paulo André.

Pedro Scooby afirmou que está "tudo certo", mas Arthur Aguiar comentou ao fundo: "Acorda, já falei para você...".

Arthur, então, opinou sobre o caso: "Ela votar em qualquer um de vocês, era justificar o injustificado".