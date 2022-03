Desentendimentos, paquera e especulação sobre o paredão; veja resumo da festa do BBB de sábado (27)

A 'Festa Seara' animou a noite deste sábado (26), no Big Brother Brasil 2022. O cenário remetia o universo game, com jogos eletrônicos e um figurino especial para cada brother, além do cardápio com quitutes da marca de alimentos.

Os participantes se divertiram em batalhas de dança com pessoas vestidas de robô, mas também houve muita tensão.A parceria entre a Linn, Nathália, Jessi e Eliézer segue estremecida e houve prestação de contas nesta noite.

Do outro lado, Eslovênia comenta com Lucas sobre ter "ranço" de um participante. Em mais uma conversa paralela, Douglas Silva disse a Pedro Scooby que não faz "amizade por conveniência".

Ambos, contudo, não revelaram os nomes das pessoas citadas. Mas entenda os contextos e veja abaixo o resumão desta festa.

Eliézer se aproxima de outro grupo e abre o voto

Foto: Globo / Divulgçaão

O designer Elizer, de 31 anos, comentou com Gustavo e Arthur Aguiar sobre a decisão de votar em Lucas na formação do décimo Paredão do BBB sob a justificativa de situações em berlindas anteriores.

"Dez minutos antes da votação, todo mundo ia no PA... A Jessi foi muito honesta comigo: 'Eli, eu vou em você porque eu quero que você vá ao Paredão. Eu tenho medo de dar o meu voto para o PA e ele me puxar. Então, eu vou em você'. Falei: 'de boa'", iniciou.

"E ele ficou obsoleto. Ele estava participando da conversa e ficou de boa, mas ele sabia que o voto dele é decisivo", disse acrescentando achar que, "no ao vivo, ele não quis se indispor com o restante das pessoas".

Gustavo observa: "Ele já tinha uma com você". "Exatamente. Ele contou os votos que poderia ter se votasse no PA", concorda Eliezer. Mas ia empatar se ele votasse em você", lembra Arthur Aguiar. "Ia empatar PA e Eli, quem você ia puxar?", indaga Gustavo.

Eliezer conta para os brothers que Lucas acha pertencer ao "Lollipoper', lembrando do momento em que o próprio Lucas se autointitulou. Em seguida, Arthur Aguiar aponta que o brother está se enforcando sozinho no jogo.

"Ele criou um discurso que é ruim para ele e as pessoas estão vendo lá fora. Você dá a corda, e ele brinca com a corda do jeito que ele quer. Quando vê, se enforcou. Ele já falou três coisas diferentes: falou que estava com a gente, depois falou que estava com as meninas, e agora falou que está com o Lollipop", finalizou.

Movimento de Eliézer gera conflito com Linn

Foto: Globo / Divulgação

O diálogo acima foi observado por Natália, Jessilane e Linn da Quebrada. Logo depois, quando estavam no bar com Eliézer, elas comentaram sobre o incômodo com a aproximação dele com o trio. A líder da semana foi firme com o designer.

"Lina, você acha que eu abri a sua estratégia para eles? Claro que não, pô", questiona o brother.

"Fala baixo, Eli, você nem sabe a minha estratégia, para começar", responde a líder.

"Ele acabou de falar que ele contou só que queria proteger...", responde Natália.

Eliezer, então, reage dizendo que quer proteger a Eslôvenia e pensa em votar no Lucas. Na sequência, eles comentam as atitudes de Lucas no programa, e Eliezer insiste: "Acho importante falar, o meu papo foi esse".

"Natália falou para mim que você abriu o jogo com todo mundo", retruca Linn da Quebrada. "Não abri jogo nenhum", insiste o brother.

Meninas também têm desentendimento

"Não, falei que poderia", corrige Natália.

"Você tem fama de ser boca aberta", pontua a Linn. "Que boca aberta que eu fui até hoje? Eu nunca fui boca aberta. Natália, você falou errado, por favor", responde o brother, se voltando para a mineira.

"Calma, ela falou que você poderia ter falado", explica Linn da Quebrada. "Não, mas não existe isso. Não, então eu fico chateado com você", diz o brother, em tom mais alterado. As sisters tentam explicar sobre o que comentaram para acalmar Eliezer.

Natália se aproxima mais do brother e diz: "Olha para mim, a Lina brinca. Você está acreditando nela? Então é sério, Eli. Se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar nossa relação aqui". Na sequência, a sister se afasta do brother. Eliezer chama a sister, que pede: "Não conversa comigo".

"Precisava falar assim, Eli?", confronta Linn da Quebrada. "Se ela fala que eu sou boca aberta, eu vou falar o que?", questiona Eliezer.

Depois do desentendimento, Linn pede para Eliézer se afastar dela na festa

Foto: Globo / Divulgação

Na pista de dana, Linn recusa aproximação de Eliezer. "Acho bom você nem ficar por aqui, não", dispara a Líder da Semana. O empresário, no entanto, se aproxima para tentar acalmar a participante. "Não fica assim", pede.

A atriz, por sua vez, pede o afastamento.

"Não, Eli. É bom você nem ficar por aqui mesmo", enfatiza.

Douglas Silva critica participante

Foto: Globo / Divulgação

Douglas Silva se diz a Pedro Scooby sobre sua insatisfação com a atitude de um participante, sem mencionar o nome, após a Prova do Líder. "O cara tem que ter atitude. É isso, isso, isso. Nem sei se conversou com você. Por isso eu perguntei", apontou..

"Ele voltou a falar normal", disse Pedro Scooby. O ator segue desabafando sobre seu incômodo com esse brother. "Ele pegou, apertou a mão e falou: 'ah, mano. Está tudo bem'.

"O PA, provavelmente, depois que falou que daria a imunidade para a ele ou não. Tô imaginando, mas comigo é segue o baile. O negócio é: eu não faço amizade por conveniência", afirmou.

Eslovênia diz estar com 'ranço' de participante'

Foto: Globo / Divulgação

Eslovênia conversa com Lucas sobre respeito da formação do décimo Paredão. Ao especularem nomes, comentam sobre a personalidade de uma pessoa.

"Ele foi muito irônico, muito sarcástico, e eu odeio pessoas sarcásticas, acho que são desnecessárias. Sabe... Para que isso, minha gente?", disse a sister. Depois, ela continua criticando.

"Ele poderia falar: 'não vou votar em nenhum amigo meu, então vou votar em vocês, votar, não, colocar vocês. Porque, enfim, estou a fim'. Eu ficaria chateada, mas beleza. Mas falar aquilo que ele falou, de 'casal Disney', 'sou figurante na história dela', tipo... Vai se lascar", acrescenta.

"O que mudou agora é que ele é um figurante que me deu o Monstro. E se eu tiver um Contragolpe, eu vou falar isso. Vou contragolpear a pessoa que é figurante da minha história, que me deu o Monstro. A única diferença é que agora ele é um figurante que eu tenho ranço dele", afirmou.

Paquera: internet 'shippa' Linn da Quebrada e robô

Foto: Reprodução

A dança entre Linn e uma pessoa vestida de robô, na festa, repercutiu nas redes sociais.

Ela dançou um forró com o personagem, rendendo uma dezena de comentários nas plataformas. "Química de milhões", definiu um espectador. "Queria um boy que dançasse igual ao robô", invejou outro.

A dança foi tão boa que, ao se despedir do robô, Linn da Quebrada disse: "Me chama lá fora", brincou.