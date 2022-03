Brothers fazem novo pódio e escolhem 'quem não ganha' no Jogo da Discórdia; veja como foi a dinâmica

No tradicional Jogo da Discórdia desta segunda-feira (28), os brothers do BBB 22 tiveram que montar novos possíveis pódios da grande final.

A dinâmica começou com o participante da vez sendo o campeão. Depois, eles elegeram quem acham que serão o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. Além disso, também escolheram quem acham que não ganha o programa ou quem não querem que ganhe.

Legenda: No pódio de Pedro Scooby, Paulo André está em 2º lugar e Douglas Silva em 3º Foto: Reprodução/Globo

A formação dos novos pódios resultou em bate-boca entre Paulo André e Eslovênia. A sister trouxe para discussão a escolha do atleta no último monstro, que a tirou do VIP. A paraibana ainda disse que P.A. não tem personalidade. O brother rebateu ao dizer que Eslô entende errado os enredos da casa.

No balanço do jogo, Lucas recebeu 4 plaquinhas de 'não ganha' e Gustavo não subiu no pódio de ninguém.

Confira os pódios:

Lucas

2º lugar: Eslovênia;

3º lugar: Natália;

Quem não ganha: Douglas Silva

Pedro Scooby

2º lugar: Paulo André;

3º lugar: Douglas Silva;

Quem não ganha: Lucas

Paulo André

2º lugar: Arthur;

3º lugar: Scooby;

Quem não ganha: Eslovênia

Eslovênia

2º lugar: Lucas;

3º lugar: Eliezer;

Quem não ganha: Paulo André

Eliezer

2º lugar: Eslovênia;

3º lugar: Natália;

Quem não ganha: Lucas

Douglas Silva

2º lugar: Scooby;

3º lugar: Paulo André;

Quem não ganha: Eslovênia

Jessilane

2º lugar: Natália;

3º lugar: Linn da Quebrada;

Quem não ganha: Paulo André

Gustavo

2º lugar: Douglas Silva;

3º lugar: Jessilane;

Quem não ganha: Lucas

Linn da Quebrada

2º lugar: Jessilane;

3º lugar: Natália;

Quem não ganha: Arthur

Natália

2º lugar: Lucas;

3º lugar: Jessilane;

Quem não ganha: Arthur

Arthur

2º lugar: Paulo André;

3º lugar: Scooby;

Quem não ganha: Lucas

Primeiro pódio

O primeiro pódio formado na dinâmica do programa foi no dia 24 de janeiro, ainda nas primeiras semanas de reality. Na época, o cearense Vyni foi a pessoa que mais apareceu em pódios, escolhido por sete pessoas. Em seguida, vieram Tiago Abravanel (5 pódios) e Douglas Silva (4 pódios).