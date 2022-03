Vyni fatura até R$ 100 mil por publicidade após BBB e recebe convite VIP para o Lollapalooza

Dos tropeços no BBB 22 aos voos alçados pelo Brasil, Vyni saiu da casa do reality show já fechando um contrato de R$ 100 mil para ser garoto-propaganda de uma empresa de alimentos. O cearense também foi convidado para ser presença VIP no Lollapalooza Brasil, na sexta-feira (25), segundo portal O Globo.

Sua participação no festival, que acontece até domingo (27), será paga por uma grande rede de fast food estadunidense. De acordo com o jornalista Gabriel Perline, o oitavo eliminado do BBB 22 foi contratado por R$ 30 mil para ficar algumas horas no Lollapalooza.

Dentre algumas de suas obrigações está a necessidade de sorrir para as câmeras. Após esse momento, poderá curtir os shows e seguir a própria programação no evento.

Além disso, circula a informação de que o restaurante da família de Vyni seria reformado por uma empresa de arquitetura. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a obra do estabelecimento Pirão de Costela terá liderança da dupla de arquitetos Cíntia Lins e Jorge Mauro Lins, da empresa de arquitetura Lins Arquitetos.

Ambos idealizaram o projeto enquanto o ex-BBB ainda estava na casa. No último sábado (19), Vyni visitou o escritório dos arquitetos para conhecer os planos dos profissionais.

Vyni também deve ser o rosto das publicidades da universidade em que se formou no curso de Direito.

