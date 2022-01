Veja como foi o Jogo da Discórdia do BBB 22 desta segunda-feira (24)

No tradicional "Jogo da Discórdia" da edição do BBB 22 desta segunda-feira (24) os brothers e sisters montaram seus possíveis pódios da grande final. O pódio começava com o participante da vez sendo o campeão.

Vinicius foi a pessoa que mais apareceu em pódios, escolhido por sete pessoas. Em seguida vieram Tiago Abravanel (5 pódios) e Douglas Silva (4 pódios).

Em compensação, quatro participantes não foram escolhidos por ninguém: Naiara Azevedo e os três camarotes que entraram depois no jogo, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon. Linn ficou visivelmente chateada, indo para a varanda desabafar após o ao vivo.

Confira os pódios:

Natália:

2º lugar Jessi

3º lugar Lucas

Naiara:

2º lugar: Tiago

3º lugar: Jessi

Luciano:

2º lugar: Douglas

3º lugar: Lucas

Tiago:

2º lugar: Douglas

3º lugar: Pedro Scooby

Bárbara:

2º lugar: Laís

3º lugar: Eslovênia

Douglas:

2º lugar: Paulo André

3º lugar: Tiago

Pedro Scooby:

2ª lugar: Tiago

3º lugar: Paulo André

Jade Picon:

2º lugar: Bárbara

3º lugar: Brunna

Paulo André:

2º lugar: Vinícius

3º lugar: Paulo André

Rodrigo:

2º lugar: Eliezer

3º lugar: Vinícius

Laís:

2º lugar: Bárbara

3º lugar: Vinícius

Brunna:

2º lugar: Maria

3º lugar: Vinícius

Eslovênia:

2º lugar: Eliezer

3º lugar: Vinícius

Eliezer:

2º lugar: Vinícius

3º lugar: Eslovênia

Jessilane:

2º lugar: Natália

3º lugar: Lucas

Arthur:

2º lugar: Douglas

3º lugar: Tiago

Vyni:

2º lugar: Eliezer

3 lugar: Rodrigo

Linn da Quebrada

2º lugar: Vinícius

3º lugar: Vyni

Lucas:

2º lugar: Natália

3º lugar: Luciano

Maria:

2º lugar: Brunna

3º lugar: Tiago