Rodrigo Mussi detalha recuperação e diz sobre cicatriz na testa

Rodrigo Mussi, participante do BBB 22, foi entrevistado no programa "Mais Você", na manhã de quinta-feira (23). Ele tomou café matinal com Ana Maria Braga e contou o que aprendeu com a reviravolta que a vida deu — depois que sofreu um acidente de carro em março deste ano.

O ex-BBB chegou a ficar internado no hospital quase um mês porque passou por uma cirurgia na cabeça e outra na perna em decorrência de um traumatismo craniano e de uma fratura exposta. Rodrigo já retomou sua rotina de trabalho

"É uma marca que mudou minha vida, a recuperação ainda será um tempo. A marca carrego como uma vitória", diz Rodrigo sobre a cicatriz que tem na testa.

Acompanhamento médico

Depois de três meses do acidente, Rodrigo segue se tratando. Ele chegou a perder 30 kg quando ficou em coma no hospital, mas já recuperou boa parte do peso. Ele deu detalhes de como está se sentindo.

"Estou andando normal, a maior luta depois de um traumatismo é a parte emocional. Quando o cérebro é atingido, as pessoas não sabiam como eu ia acordar. A recuperação foi muito rápida, surpreendeu o corpo clínico", explicou o ex-brother, que também falou sobre não ser identificado assim que chegou na clínica.