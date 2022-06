Almir Sater, de Pantanal, é parado em blitz e policiais tietam ator

Uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, município do Mato Grosso do Sul, encontrou com o ator Almir Sater durante um patrulhamento na área. Após a surpresa, os policiais tiraram foto com o artista e publicaram sobre a abordagem nas redes sociais. As informações são do g1.

O artista, que também canta, é dono de de algumas propriedades rurais no Pantanal. Assim, depois de passar por uma espécie de "blitz" na região, surpreendeu os policiais.

Devido ao encontro com "Eugênio", personagem interpretado pelo ator na novela Pantanal, da TV Globo, a equipe da Polícia decidiu publicar um texto divertido sobre o patrulhamento.

Leia o texto da postagem na íntegra

"Já estava escurecendo... Nossa equipe da Patrulha Rural avistou o Eugênio, próximo à chalana, contemplando o horizonte no barranco do Rio. O policial se aproximou e perguntou: - O senhor que é o dono da chalana? E ele respondeu: 'Essa é minha sina, correr as águas desse Pantanal de cima/abaixo... Levando e trazendo gente... Sonhos... Esperança... Essa vida é bonita demais pra se ser sozinho...'. Muito obrigado, Eugênio, por levar e trazer: gente, sonhos e esperança! Enquanto nós da PMMS buscamos levar paz e segurança".