Ator Irandhir Santos cai do cavalo, passa por cirurgia e é afastado das gravações de Pantanal

O ator Irandhir Santos foi afastado das gravações da novela 'Pantanal', da Rede Globo. Segundo a coluna Splash, do UOL, ele caiu do cavalo em uma das cenas e precisou passar por uma cirurgia no ombro.

Internado em um hospital do Recife, o artista já está passando por sessões de fisioterapia e deve retornar às gravações na próxima semana.

Ainda conforme as informações divulgadas pela coluna, o tombo aconteceu na região do Pantanal, enquanto o elenco fazia as gravações finais da trama.

Com fortes dores no ombro, ele chegou a ser levado a um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas foi encaminhado para o Recife com o intuito de ficar próximo da família enquanto se recuperava da cirurgia.

Até o momento, no entanto, Irandhir não comentou o assunto, assim como a TV Globo também não se pronunciou.