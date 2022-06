Zé Lucas de Pantanal: veja final do personagem, com quem ele fica e mais

O personagem de Zé Lucas de Nada em 'Pantanal', interpretado por Irandhir Santos, entrou na novela como o filho que Zé Leôncio não conhecia, mas já rendeu muitas outras histórias. Uma delas, inclusive, é a narrativa de ser um dos pretendentes de Juma (Alanis Guillen) enquanto ela e Jove (Jesuíta Barbosa) ainda buscam uma harmonia no relacionamento.

Vindo da trama original, Zé Lucas é fruto do envolvimento de Zé Leôncio com a prostituta Generosa, que aconteceu ainda no começo de 'Pantanal'. Agora, reconhecido pelo pai, e verdadeiro primogênito, ele faz parte oficial do núcleo da fazenda.

Zé Lucas de Pantanal antigo

Na primeira versão de 'Pantanal', Zé Lucas era interpretado pelo ator Paulo Gorgulho. A criação do personagem, inclusive, é mais um dos detalhes peculiares da trama que foi sucesso na TV Manchete.

Legenda: Zé Lucas era interpretado por Paulo Gorgulho Foto: reprodução/TV Manchete

Em 1990, Paulo viveu José Leôncio na juventude e, como foi muito bem no papel, acabou encantando os telespectadores. Quando saiu da trama no início da 2ª fase, as ligações e cartas recebidas pela emissora na época viraram um motivo especial para que ele voltasse à trama.

Benedito Ruy Barbosa, então, criou Zé Lucas especialmente para Paulo Gorgulho e o personagem surgiu por volta do capítulo 50.

Zé Lucas e Juma vão se aproximar?

Que Jove e Juma formam o casal preferido do público de 'Pantanal' não é segredo para ninguém. Porém, a chegada de Zé Lucas já acabou balançando todas as certezas envolvendo a menina-onça e o filho de Zé Leôncio.

Apaixonado por Juma, Zé Lucas chegará a morar com ela na tapera, logo após a partida de Jove para o Rio de Janeiro.

Legenda: Zé Lucas e Juma vão se aproximar em Pantanal Foto: reprodução/TV Globo

Os dois vão se separar após intervenção do Velho do Rio (Osmar Prado). O personagem, venerado por Juma, vai aconselhá-la a perdoar Jove e ter um filho com ele.

Zé Lucas morre em Pantanal?

Zé Lucas passará um tempo sumido e sob os cuidados do Velho do Rio. Isso ocorre após Tenório (Murilo Benício) jurar os três filhos de Zé Leôncio de morte, logo após o fazendeiro abrigar Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Um jagunço vai atirar em Zé Lucas, que ficará entre a vida e a morte. Entretanto, o peão escapa e retorna para o convívio ao lado do pai.

Qual o final de Zé Lucas?

Após se envolver com Juma e até mesmo com a jornalista Érika (Marcela Fetter), Zé Lucas vai acabar a novela com Irma (Camila Morgado).

Ele vai prometer a Trindade (Gabriel Sater) que cuidará do filho dele com a tia de Jove e, no fim, os dois vão se apaixonar.

Ator que faz Zé Lucas

Zé Lucas é interpretado por Irandhir Santos, que fez o pai de Zé Leôncio no início da nova versão da trama.