Gkay muda de visual e volta a ser morena após Lucas Rangel 'arrancar' lace dela

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, foi surpreendida pelo amigo Lucas Rangel, que arrancou a lace loira dela, nessa terça-feira (21), em São Paulo. Após perder o assessório, voltou a ser morena e ainda fez uma live, enquanto pintava as sobrancelhas de volta para o castanho.

Legenda: Após "roubar" lace de Gkay, Lucas ainda colocou o assessório na cabeça Foto: Reprodução/Redes sociais

O caso aconteceu como uma "vingança" após ela pregar uma peça nele, com o "roubo" do colar do influenciador. Gkay e o amigo Isaías ficaram com o assessório de Lucas, que decidiu sair de Belo Horizonte até a casa da humorista, na capital paulista, para "dar o troco". As informações são do portal POPline.

Após a brincadeira, Lucas participou da live aberta por Gkay no Instagram, que mostrava aos seguidores o processo de retorno à aparência antiga.

Pegadinhas com o colar

A troca de pegadinhas começou após Lucas emprestar um dos colares dele para o também influenciador Isaías. No entanto, o tiktoker decidiu vender a peça, que foi comprada por Gkay.

Buscando irritar o amigo, a humorista postou uma foto com o colar nas redes sociais. Lucas, então, apareceu irritado com o caso. “Vou arrancar essa lace e faço um bem para o universo inteiro. As ‘tamanca’ dela, nem se fala. Short vou rasgar, queimar, escorraçar“, disse.

Lucas Rangel Influenciador “Gkay, faz alguma coisa com esse colar. Eu quero que faça, que você vai ver o dia que enfiar o pé dentro de uma ‘tamanca’ dessa e o pé sair do outro lado. Ela vai estar inteira furada“.

Assim, foi buscando recuperar o colar e dar o troco na amiga que saiu de Belo Horizonte para São Paulo. Na casa de Gkay, encontrou a peça e acordou a humorista.

Por fim, a pedido de Anitta, que também tem uma relação de amizade com Gkay, "roubou" a lace dela.