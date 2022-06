Gkay recebe críticas após mostrar abdômen definido e rebate: 'deixa eu ser feia em paz'

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, recebeu críticas nas redes sociais por conta da própria aparência. Em foto publicada na noite de sábado (18), ela mostrou o abdômen definido e chamou atenção pelo novo visual.

Em um story do Instagram, Gkay fez referência ao treino na academia, vestida com um top e um short curto. Para os internautas, no entanto, a imagem deixou visível que a humorista fez o procedimento de lipo LAD, cirurgia que consegue definir a região do abdômen.

"Está pago (risos), e está mesmo, porque quem recebeu a bolada foi o cirurgião", escreveu um usuário do Twitter. Logo depois, o nome de Gkay virou um dos assuntos mais comentados na rede social.

Defesa

Para citar o assunto, a influenciadora também recorreu à rede social. "Deixa eu ser feia em paz", escreveu ainda no sábado (18). Logo em seguida, ela aproveitou para compartilhar alguns tuítes de famosos sobre a questão.

"A internet e a mania de querer ofender as pessoas a todo custo. Entendam, quem tem que gostar e estar feliz é a pessoa. Se a Gkay está feliz assim, o que isso afeta na vida de vocês?", escreveu a cantora Solange Almeida.