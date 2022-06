Gui Pagnoncelli é flagrado vivo após ter morte divulgada por perfil oficial

O perfil do influenciador Gui Pagnoncelli anunciou, no sábado (18), a morte dele. No entanto, horas após a divulgação da informação, ele foi flagrado vivo em Maceió, em Alagoas, cidade de origem do jovem.

Ele trata um câncer no estômago e, segundo o comunicado, teria falecido no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, Bahia. Porém, a unidade de saúde negou a informação. "O hospital informa que não houve atendimento do paciente Gui Pagnoncelli no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador (BA). Na tarde deste sábado, 18, o paciente foi atendido no Hospital Maceió (AL) e já recebeu alta”.

No domingo (19), o influenciador fez uma transmissão ao vivo em que explicou que seu perfil foi hackeado.

Gui ficou conhecido nas redes sociais ao compartilhar detalhes do tratamento contra a doença, somente no Instagram acumula mais de 500 mil seguidores. Ele chegou a organizar vaquinhas para financiar os cuidados. No entanto, em 2021, virou réu pelo crime de estelionato, após denúncia de fraude e de falsificação de laudos médicos, conforme o jornal Metrópoles.

Após a divulgação da suposta morte, alguns internautas disseram não acreditar na informação. O fato do anúncio ter sido realizado com um link que direcionava o público para o aplicativo de vídeos Kwai aumentou a desconfiança.

"A cara desse homem nem treme com tantas mentiras enganando o povo. O auge é que ele morreu e tá passeando por aí, no mínimo a alma dele vagando e ele mandando o povo clicar no link do Kway pra ele ganhar dinheiro", escreveu uma usuária no Twitter.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn