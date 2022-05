Rodrigo Mussi publica carta escrita à mão pela 1ª vez após acidente: 'sou um milagre'

Rodrigo Mussi, integrante do elenco do BBB 22, escreveu um recado escrito à mão aos fãs neste domingo (15), por meio das redes sociais. Esta é a primeira vez que o digital influencer se comunica com o público desde que sofreu um grave acidente de carro em 31 de março.

Em um caderno, Mussi escreveu que ele é "um milagre" e que estará de volta em breve.

Veja recado