Irmão de Rodrigo Mussi critica pedido de internautas por fotos do ex-BBB: 'mais respeito'

Em meio ao processo de recuperação de Rodrigo Mussi, seu irmão Diogo Mussi desabafou nas redes sociais sobre pedidos por fotos do ex-BBB e pediu para que fãs respeitassem a privacidade da família. A publicação foi compartilhada neste sábado (7).

Rodrigo sofreu um acidente grave de carro no dia 31 de março após voltar de um jogo em São Paulo. No último dia 23 de abril, o ex-brother recebeu alta hospitalar. Desde a ocorrência, a família ainda não compartilhou nenhuma foto do ex-BBB.

Nos stories do Instagram, Diogo relatou sobre internautas que pediram por fotos do irmão, que segue em processo de reabilitação.

Diogo Mussi Irmão de Rodrigo "As pessoas precisam ter mais senso antes de pedir imagens do meu irmão, que foi extubado há pouco mais de 15 dias. Se você realmente gosta do Rodrigo, respeite".

Diogo ainda reforçou que Rodrigo está se focando na recuperação dele. "A reabilitação leva tempo e está sendo muito árdua para ele, que se esforça, diariamente, para alcançar o objetivo. Mais respeito, por favor", concluiu.

Melhora gradual

Desde o acidente, a família de Rodrigo tem atualizado os fãs acerca do quadro de saúde dele. Na sexta-feira (6), ele teve um "dia bem lúcido".

Em um novo boletim médico, a equipe informou que ele segue fazendo os tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, além de iniciar a robótica.

"Hoje, o Rodrigo fez fisioterapia, terapia ocupacional e iniciou a robótica. Ele teve um dia bem lúcido, relembrou muita coisa e a cada dia ele está mais consciente e entendendo tudo o que aconteceu! Ele é um milagre", escreveram os familiares.