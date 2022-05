Rodrigo Mussi tem dia lúcido e está cada dia mais consciente

O ex-bbb Rodrigo Mussi, de 36 anos, continua em recuperação após os danos sofridos em um acidente de carro há cerca de um mês. Nesta sexta-feira (6), ele teve um "dia bem lúcido".

Em um novo boletim médico, a equipe informou que ele segue fazendo os tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, além de iniciar a robótica.

Legenda: Boletim médico compartilhado na rede social do influenciador Foto: Reprodução/Instagram

"Hoje, o Rodrigo fez fisioterapia, terapia ocupacional e iniciou a robótica. Ele teve um dia bem lúcido, relembrou muita coisa e a cada dia ele está mais consciente e entendendo tudo o que aconteceu! Ele é um milagre"

Além disso, Diego Mussi, irmão do ex-bbb, informou que Rodrigo optou por aparecer quando estiver totalmente recuperado.

Motorista disse que cochilou no volante

Na época do acidente, o motorista disse que cochilou ao volante antes de bater com o caminhão, na Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso.

Ele chegou a ser ouvido pela Polícia Civil e liberado. O condutor foi autuado no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor — quando não há a intenção de causar o acidente. Kaique responde ao crime em liberdade.