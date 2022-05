Em reabilitação, Rodrigo Mussi manda mensagem sobre superação para fãs

Rodrigo Mussi, ex-BBB 22 que está em reabilitação após acidente de carro, no fim de março, pediu que a família compartilhasse uma mensagem de superação para agradecer os fãs pelo carinho. O post foi feito no Instagram do gerente comercial, nesta segunda-feira (2).

"Vá até onde a sua vista alcançar e, ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe", diz a frase, de autoria de J.P. Morga, banqueiro e financista dos Estados Unidos.

Na publicação, a equipe de Rodrigo confirma que o próprio pediu para que fosse passada a mensagem.

Legenda: O ex-brother agradeceu o apoio Foto: Reprodução

"Queria agradecer imensamente ao atendimento e cuidado o @redelucymonotor e @hospitalhcfmusp. Ele está muito grato por tanto carinho e por estarem tratando ele tão bem! Ele pediu que agradecesse aqui por tudo mesmo!", fala o texto.

Evolução

Desde a semana passada o estado de saúde de Rodrigo tem evoluído. Ele teve alta do Hospital das Clínicas (HC) em São Paulo e agora se recupera em uma unidade da Rede Lucy Montor de reabilitação, conectada ao HC.

No último sábado (30), ele iniciou terapia ocupacional e já havia "subido de nível", conforme atualização médica: "E as coisas estão a cada dia ficando mais claras pra ele do que aconteceu e isso faz parte da terapia!".