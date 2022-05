Mãe de Deolane Bezerra é vítima de importunação sexual em viagem de ônibus a São Paulo

A mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus que realizava trajeto de Rio de Janeiro a São Paulo. Solange Alves Bezerra, de 54 anos, relatou em depoimento que foi acariciada por um homem enquanto dormia no coletivo.

Ainda no veículo, Solange pediu por socorro, dando início a uma confusão por conta da situação no veículo. Minutos antes de perceber o assédio, por volta das 6h, ela estava dormindo, mas só notou os movimentos em uma das paradas na Rodovia Presidente Dutra.

As filhas de Solange, Daniele e Dayanne, também estavam no veículo, sentadas em um banco na frente do dela. Foram elas que interviram e também discutindo com o homem.

Prisão

Informações da Polícia Civil dão conta de que o homem ainda insistiu em acariciar uma das filhas da vítima. A Polícia Militar ainda ajudou no caso, encaminhando os envolvidos até a delegacia.

O jovem, natural de Palmas, no Tocantins, foi preso por importunação sexual. Ele vive no Rio de Janeiro, mas disse que trabalhava como garoto de programa em São Paulo.

Segundo o portal G1, a identidade dele não foi revelada. Ele segue detido e aguarda pela audiência de custódia para saber se terá a prisão convertida em preventiva.