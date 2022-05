Preparação de Paolla Oliveira para Carnaval envolveu protocolos individualizados, explica médica

A atriz Paolla Oliveira, destaque no desfile da escola de samba Grande Rio, campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, é a prova de que passar pela Sapucaí exige muita preparação. Quem atesta é a médica responsável pelo tratamento dela, Juliana Neiva, que concedeu entrevista ao portal UOL.

"O shape que a Paolla exibiu no carnaval é o resultado de anos de dedicação e protocolos individualizados feitos especialmente para ela. Desde 2008, trabalhamos para preservar a naturalidade da beleza dela", explicou a profissional.

Segundo ela, os tratamentos de Paolla são pensados a cada seis meses, quando as duas elaboram novas combinações para transformar o corpo da atriz.

"Como qualquer protocolo individualizado, adaptamos os tratamentos às necessidades dos pacientes, para a Paolla que sempre cuidou do corpo, desenvolvemos a estratégia de deixar rosto e corpo com mais firmeza e ressaltar sua beleza natural", pontuou na mesma entrevista ao UOL.

Sucesso na Sapucaí

Durante o desfile da Grande Rio na Sapucaí, Paolla virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Além da beleza da atriz, internautas também ressaltaram a desenvoltura dela no samba.

Na última terça-feira (26), ela passou pela quadra da escola após a vitória no Carnaval ser anunciada. Agradecendo o carinho, ela sambou por dez minutos e se emocionou ao lembrar que esta foi a primeira vitória da Grande Rio no Carnaval.