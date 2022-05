Novela 'A Favorita' será substituta de 'O Clone' no Vale a Pena Ver de Novo

A novela 'A Favorita' (2008) será a substituta de 'O Clone' (2001) no Vale a Pena Ver de Novo, segundo informação publicada pelo site TV Pop. A expectativa é de que a TV Globo faça o anúncio oficial nesta segunda-feira (2).

A novela escrita por João Emanuel Carneiro teve as atrizes Claudia Raia e Patrícia Pillar como protagonistas e, agora, elas devem ser chamadas para gravar os teasers de divulgação da reprise.

Segundo o NaTelinha, do portal UOL, a escolha de 'A Favorita' aconteceu por conta do bom desempenho do folhetim no streaming do Globoplay. Em 2020, ela foi a primeira novela a ser resgatada para a plataforma.

Duração dos capítulos

Outro ponto considerado foi a duração da trama. Os capítulos de 'A Favorita' tem menos tempo que outras novelas do horário nobre e o número de episódios não é tão grande. Ao todo, são 197 capítulos disponíveis.

A expectativa é de que a reprise já se inicie no mês de maio e siga até setembro ou outubro. Dessa forma, a sucessora de 'A Favorita' deve se estabelecer antes da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 21 de novembro.