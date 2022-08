Wanessa Camargo diz estar ‘buscando leveza na vida’ em bate-papo com Sandy

Sandy lançou, nessa segunda-feira (1º), no YouTube, um vídeo que mostra o making of da gravação da música “Leve”, em parceria com Wanessa Camargo. No vídeo, Sandy e o marido, Lucas Lima, contam que desde o início pensaram em Wanessa para gravar a canção.

“Sentimos que essa música era para você. Não sabia de tudo que estava acontecendo. Só sabia que você tinha se separado. Toda essa coisa interna que você escreveu agora eu não sabia”, conta a filha de Xororó. “Sim, essa coisa do pânico, né”, responde Wanessa.

Assista ao encontro entre as cantoras:

Recém-separada de Marcos Buaiz, a filha de Zezé di Camargo diz ainda que está em um momento busca de leveza. Ela estaria vivendo um romance com Dado Dolabella.

Wanessa Camargo Cantora Leveza, estou num momento da minha vida buscando isso. Buscando minha própria voz, buscando leveza nas coisas. Fazendo da minha vida um lugar de mais paz. Estou reaprendendo a ser. Ser leve é isso. Quando as coisas estão pesadas temos que olhar o que podemos fazer e deixar a vida menos complicada

No vídeo, Wanessa aparece com alguns anéis. Segundo o Extra, um deles é o anel de compromisso que ela trocou com Dado.

Ontem, Lucas Lima usou as redes sociais para brincar com a parceria musical de Wanessa e Sandy. “As rivais finalmente juntas!", escreveu ele ao compartilhar um vídeo das artistas. A música “Leve” será lançada no dia 4 de agosto, e faz parte do novo projeto musical de Sandy, “Nós, voz, eles 2”.