Lucas Lima brinca com boatos sobre Sandy e Wanessa Camargo: 'as rivais finalmente juntas'

Lucas Lima, marido de Sandy, usou as redes sociais para brincar com a parceria entre ela e a cantora Wanessa, filha de Zezé di Camargo. As duas lançarão uma parceria musical.

"As rivais finalmente juntas!", escreveu ele ao compartilhar um vídeo das artistas. Desde o início da carreira das duas, boatos circularam sobre uma possível rivalidade entre Sandy e Wanessa.

Legenda: Lucas fez referência aos boatos de desentendimento entre as duas Foto: reprodução

Agora, elas estão prestes a deixar claro que nunca houve problema. Na próxima quinta-feira (4), a parceria na faixa 'Leve' será divulgada nas plataformas de streaming e ganhará um clipe.

Parceria de Sandy e Wanessa

A canção é parte da segunda edição do projeto 'Nós, Voz, Eles', uma série de duetos de Sandy com outros artistas. O episódio com Wanessa será lançado, junto com bastidores, nesta segunda-feira (1º).

"Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é", celebrou Sandy. "Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto", finalizou sobre o assunto.