Inscrições para o BBB 23 são reabertas; saiba mais

A direção do Big Brother Brasil (BBB) 23 reabriu as inscrições para interessados em participar do reality. Podem concorrer as vagas residentes das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Espírito Santo.

No sudeste do país, a equipe do BBB vai encontrar pessoalmente os inscritos que forem selecionados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A equipe já foi para Goiânia e ainda vai encontrar os candidatos que já foram selecionados para Porto Alegre, Salvador e Belém.

Caso seja convocado para a entrevista presencial e não possa comparecer, será possível fazer o processo virtualmente.

Como se inscrever?

Para ser escolhido e viver na casa mais vigiada do Brasil, o primeiro passo é se inscrever. Ao entrar no formulário o interessado verá um questionário de 90 perguntas. O candidato deve falar tudo sobre a vida, acompanhado de foto e vídeos. A Globo começou as buscas por novos integrantes ainda em abril deste ano.

Para quem já concluiu a inscrição – com o preenchimento do formulário, envio de fotos e vídeos – o próximo passo é ficar de olho no e-mail informado.