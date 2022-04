Inscrições do BBB 23 são abertas pela TV Globo

A TV Globo abriu as inscrições do Big Brother Brasil (BBB) 23. No site oficial do programa, os interessados devem preencher um questionário com 90 perguntas para tentar uma vaga na casa mais vigiada do País.

Ainda no formulário, a direção do reality pede que o interessado escreva texto sobre a própria história de vida, além de enviar fotos e vídeos.

Um alerta da direção é que a inscrição concluída só estará válida se o interessado finalizar todo o processo. Isso significa que só tem vaga para participar do processo seletivo quem finalizou a inscrição, preenchendo todos os dados obrigatórios do formulário do BBB 23, incluindo o envio de fotos e vídeos.

Ainda no site oficial do reality, a direção do programa respondeu questionamentos recorrentes do público ao tentar preencher o questionário.

Veja perguntas e respostas sobre a inscrição:

P: Eu estou clicando em “Próximo” para ir para a próxima etapa, mas o sistema não me deixa prosseguir.

R: O sistema permite avançar para a próxima etapa somente depois de todas as perguntas obrigatórias (marcadas com uma estrela vermelha) serem respondidas. Role para cima para encontrar a resposta que faltava – Ela será marcada com uma mensagem vermelha, informando que este campo é obrigatório.



P: Qual é o número da minha inscrição?

R: O ID (por exemplo, 200-5-44333) é um número único de cada usuário recebe quando pela primeira vez registrar ao sistema. Ele é usado para encontrar facilmente um candidato no sistema, ou dar apoio a este candidato. Por favor, note que os traços entre os números são importantes e não devem ser ignorados. Quando entrar em contato com o suporte, forneça seu ID.



P: Posso salvar meus dados e continuar mais tarde?

Sim. Se você não concluir o preenchimento do formulário de inscrição, ele ficará automaticamente salvo no seu perfil. Para completa-lo, basta acessar o link de inscrição novamente e entrar com o seu e-mail e senha cadastrado. Sua inscrição só será válida após responder todas as perguntas.



Vale lembrar que você precisará enviar pelo menos 3 (três) fotos, sendo 1 (uma) de rosto, 1(uma) curtindo algum momento com seus amigos e 1(uma) em um momento com sua família, e 1(um) vídeo falando sobre você.

P: Eu estou tentando fazer upload de fotos, mas recebo a seguinte mensagem: "tamanho de arquivo máximo 4MB".

R: O envio de foto é limitado a 4 MB por imagem. Para reduzir o tamanho de suas fotos, visite Suporte de Microsoft.

P: As minhas fotos são menores do que 4MB, mas eu ainda recebo uma mensagem de erro.

R: Os formatos suportados são os formatos: JPG, GIF ou PNG. Por favor verifique se as imagens que você carrega estão em um desses formatos.

P: Eu estou tentando fazer upload de fotos, mas eu não ver o botão "Subir Arquivo".

R: Você pode estar usando o navegador Safari em um iPhone ou um iPad. Atualmente, o navegador Safari não permite o upload de arquivos do dispositivo. Faça o upload de fotos a partir de outro dispositivo ou browser.

P: Eu estou tentando fazer upload de um vídeo, mas eu recebo a seguinte mensagem: "tamanho de arquivo máximo de 10 MB”.

R: O upload de vídeo é limitado a 10 MB por vídeo. Faça o upload de um vídeo menor, ou use o YouTube (se habilitado em seu cadastro) para fazer upload de vídeos maiores.

P: Como faço upload de vídeos para o YouTube?

R: Se os uploads do YouTube estão ativados no seu registo, consulte o Ajuda do YouTube.