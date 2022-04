Ex-BBB 22 Natália Deodato alisa cabelo e aparece com novo visual nas redes; veja

A ex-BBB 22 Natália Deodato surpreendeu nas redes sociais ao mostrar uma mudança radical no visual, na noite dessa terça-feira (19). Nos stories do Instagram, ela mostrou os cabelos lisos, diferente do black power pelo qual ficou conhecida no reality show.

Legenda: Natália alisa fios do cabelo temporariamente Foto: reprodução/Instagram

Segundo Natália, o liso é temporário e serviu apenas para hidratar os fios, que estavam diferentes devido aos muitos dias de confinamento.

"Lá fui eu dar um banho de brilho no meu cabelo. Estava com cor de burro fugido. Já aproveitei e tirei as pontas. Adivinhem quem fez? A minha mãe", disse a jovem mostrando o resultado.

No hotel

Para fazer o procedimento, Natália não foi muito longe. "A gente correu no salão aqui do hotel, pedimos o secador e as coisas. Invadimos o salão. As coisas mudam, mas a gente não muda. Amo que minha mãe mexa em meus cabelos", contou.

Os cachos, ela contou, já voltam nesta quarta-feira (20). "Hidratou muito bem, olha esse brilho! Estou chocada", finalizou.