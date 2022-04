Que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (20)? Veja

O Big Brother Brasil (BBB) 22 será exibido nesta quinta-feira (21) às 23h30, conforme o horário de Brasília. O reality show será transmitido na TV Globo logo após o jogo entre Portuguesa-RJ x Corinthians pela Copa do Brasil.

Na edição de hoje, os cinco sobreviventes do jogo terão direito a uma festa com ar de baile de formatura com direito a beca, capelo e look de gala.

O evento terá participação dos artistas Mumuzinho e Kevin O Chris, que levarão pagode e funk a shows para os participantes restantes: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h30, pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira (20).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

