Mumuzinho e Kevin O Chris serão atrações da festa do BBB 22 nesta quarta-feira (20)

A festa do BBB 22 nesta quarta-feira (20) promete ser mais um momento de diversão intensa para os últimos brothers restantes no confinamento. Pelo menos é o que pretendem os cantores Mumuzinho e Kevin O Chris, atrações já confirmadas no evento do programa, que trará o tema de Baile de Formatura para a casa.

O pagode e o funk serão os ritmos que tomarão conta da festa em meio a uma decoração cheia de detalhes, com direito a beca, capelo e até mesmo um look de gala especial para o momento.

Como essa não é a primeira vez de Mumuzinho no programa, o artista já lembra de como se sentiu ao entrar como atração no reality. "A energia da casa e dos brothers é sempre incrível. Ainda mais, para mim, que sou um fã assumido do BBB", confessou à produção.

Enquanto isso, Kevin espera viver todas as emoções que os artistas sentem quando entram em contato com os brothers. Além disso, explica que entende a importância de se apresentar em um programa de alcance tão grande quanto o Big Brtoher.

"Eu canto a minha realidade e tudo que eu vivo dentro da favela, e poder levar o meu funk para um programa do tamanho do ‘Big Brother’ é surreal, gratidão máxima", pontuou.

Decoração

Se as atrações já seriam motivo suficiente para animar os brothers, a festa promete ainda mais com a presença de dançarinos, que vão dançar com os confinados, e uma decoração para nenhum espectador coloca defeito.

Vários cenários irão compor a festa nesta quarta-feira (20). Um dos espaços será destinado à revoada de capelos, outro terá a clássica foto de formandos na cadeira e o terceiro set fará os participantes entrarem em clima de estudos.

Para encerrar com chave de ouro, telas de LED serão dispostas no jardim da casa para exibir bordões e frases dos brothers que marcaram a temporada de 2022.