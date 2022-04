Gustavo conversa com Ana Maria no 'Mais Você' e crava sobre o BBB 22: 'já temos final definida'

O ex-BBB Gustavo, eliminado do programa na terça-feira (19), foi o convidado do programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (20), e falou sobre as relações, visões de jogo e últimas desavenças dentro do reality show. Sorridente, ele reiterou a surpresa por ter sido eliminado, mas disse entender como o programa tem se configurado na reta final.

"O que eu percebo é que existe uma torcida que tem optado por eliminar pessoas que podem ser mais fortes, então acho que, por exemplo, Eliezer não vai ser eliminado agora. Acho que já temos uma final definida, que vai ser com Arthur, P.A e o próprio Eli", disse ele.

Em relação a isso, Gustavo opinou que as últimas brigas dentro da casa não devem ter influenciado diretamente no paredão. Sobre os participantes, ele citou, não chegou a criar "desavenças verdadeiras" com nenhum deles e deve manter uma relação amigável fora do jogo.

"Bons amigos se provocam, tem essa zona de conforto ali. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra o DG, ele foi um dos melhores amigos que eu fiz ali. E o DG sempre tinha isso se deixar o gelo aberto e incomodava porque acabava durante a festa, aí a gente acabou discutindo", pontuou aos risos.

Grupo com meninos

Junto com Arthur, Scooby, P.A e DG, Gustavo montou um grupo forte, que eliminou praticamente todos os "inimigos" de jogo que tinha na casa. Entretanto, nos últimos dias, os embates internos pareceram se acentuar, principalmente com Arthur.

Na primeira votação entre eles, todos escolheram o ex-Rebeldes para ir à berlinda, o que o incomodou. "A gente combinou para criar esse critério de escolha no momento que chegasse para votar entre si. E ele estava nessa conversa", reforçou.

Segundo Gustavo, Arthur está imerso no personagem de "isolado". "Ele se isola, ele gosta de ficar nessa posição de "tô sozinho", do jogo solitário e tá dando super certo até agora, né", lembrou.

Relação com Laís

Falando do jogo, mas já sobre as repercussões fora desse caminho, Gustavo lembrou de Laís, com quem teve um affair no confinamento.

"Eu entrei no jogo vivendo tudo de uma forma muito intensa e com a Laís não foi diferente. Por mais que eu tenha sido "usado" em um primeiro momento, quando eu a conheci eu fui gostando muito dela, da personalidade dela, de tudo", disse, também recordando ter se interessado pela goiana enquanto ainda não havia sido selecionado para a Casa de Vidro.

Agora, ele pontuou, já soube que a mãe e a possível namorada já se encontraram e reafirmou que pretende conversar com Laís para colocar o relacionamento "para frente".