Enquete BBB 22: DG, Eliezer ou Scooby? Vote em quem você quer fora da casa

Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no 17º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após novo paredão formado nesta terça-feira (19).

Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima quinta-feira (21). A dinâmica contou com a indicação direta de Douglas Silva pela Prova do Líder, além da indicação do líder Paulo André em Eliezer, e do voto dos brothers no confessionário, formando o paredão triplo.

Como foi a formação do paredão?

O líder Paulo André começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que o Eli é o menos próximo dele desde o início do confinamento.

Na votação da casa no confessionário, Scooby foi o mais votado, também garantindo uma vaga na berlinda.

Douglas Silva completou a berlinda tripla, pois já havia sido indicado ao paredão por fazer o pior tempo na Prova do Líder.

Quem votou em quem?

Eliezer votou em Pedro Scooby

votou em Pedro Scooby Arthur votou em Pedro Scooby

votou em Pedro Scooby Pedro Scooby votou em Arthur

votou em Arthur DG votou em Pedro Scooby

