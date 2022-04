Arthur Aguiar rompe aliança com amigos e se aproxima de Eliezer no BBB 22: 'eu e você'

No último mês do programa, Arthur Aguiar consolidou uma aliança com Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André no Big Brother Brasil 22. No entanto, após ser indicado ao paredão com votos dos brothers, decretou fim da união com os rapazes do Grunge na última segunda-feira (18). As informações são do TV Prime.

A declaração foi dada durante uma conversa com Eliezer. O ator, analisando os seis últimos brothers da casa, ponderou que a casa tinha uma nova divisão.

Arthur Aguiar Ator “Engraçado que, agora que somos seis, parece que a casa meio que se subdividiu em três duplas. Eu e você, Gustavo e DG, e PA e Scooby".

Para Eliezer, o Gustavo se afastou do DG e ficou mais próximo do Scooby. "Também acho que, ao longo do programa, tanto PA quanto Scooby se afastaram do DG um pouco", acrescentou o ex-affair de Natália Deodato.

Expectativas para a final

Na segunda, Pedro Scooby admitiu que sua final perfeita seriam ele, Paulo André e Douglas Silva. O trio está junto desde o início do programa.

Além disso, o surfista começou a ter alguns desentendimentos com Arthur, principalmente após o paredão em que o ator acabou na berlinda.

Desentendimento

Os brothers já tinham decidido que o critério para indicação do grupo seria o confinado que está há mais tempo sem ir à berlinda. O ator, no entanto, afirmou desconhecer esse combinado.

"Eu não sabia do combinado de vocês. Eu não concordo. Eu vivi tudo do paredão e só soube que era falso depois. Eu arrumei mala, vivi as emoções", reclamou Arthur.

Para Arthur, os aliados ficaram confortáveis com a decisão de votarem nele para o paredão. Ao ouvir o dilema do ator, Paulo André rebateu.

Pedro Scooby Surfista "Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse?".

Os ânimos ficaram exaltados quando Scooby retrucou dizendo que Arthur não costuma respeitar a opinião de terceiros.

“Na minha opinião, se a parada não é do seu jeito, como rolou agora… Se não funciona do teu jeito, você não se abre para respeitar a opinião do outro". Arthur, então, encerrou o assunto.