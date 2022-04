Brothers se assustam com pedidos de 'malas na despensa' no BBB 22: 'será que a final é antes?'

No início da tarde desta terça-feira (19), os brothers restantes do BBB 22 foram, mais uma vez, enganados pela produção do programa em uma brincadeira. A revelação sobre o momento foi feita pelo diretor da Globo, Boninho, nas redes sociais.

Todos receberam a ordem para colocar as malas na despensa da casa. A ideia, segundo Boninho, teria vindo após a conversa entre os participantes por conta do Jogo da Discórdia, no qual precisaram escolher quem preferiam mandar ao paredão na reta final do programa.

"Galera, será que a final é antes do que a gente imagina?", questionou Eliezer, enquanto os demais ficaram surpresos com o chamado.

Paredão falso?

Tensos, eles também questionaram a possibilidade de um novo paredão falso, que contaria com o retorno de Jessilane. "A Jessi vai voltar aí, bolada", brincou PA, mas em tom um pouco sério.

Além disso, eles também questionaram que a ação poderia estar relacionada com a pergunta feita durante o jogo de segunda (18), quando disseram de qual mulher da edição os homens sentiam mais falta agora, na reta final da competição.

Até o momento, a produção do programa não revelou como se dará o desfecho da brincadeira. A única certeza é que um dos seis brothers restantes deve ser eliminado nesta terça-feira (19), já que o público vai escolher entre Eliezer, Gustavo e PA.