Quem sai do BBB 22? Parcial atualizada da enquete aponta Gustavo como eliminado no 16º paredão

Gustavo deve ser o 15ª eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. O brother recebeu 62,7% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (18) e deve sair da casa na terça-feira (19).

O ex-participante da Casa de Vidro disputa contra Eliezer do Carmo, e seu aliado Paulo André, o PA. Os brothers registram, respectivamente, 20,3% e 17%.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 24,4 mil votos, sendo 15,3 mil para Gustavo, enquanto Eli acumulava 4,9 mil e PA, 4,1 mil.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi a formação do paredão?

O líder Pedro Scooby começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother apontou que não queria votar em seus aliados no jogo.

Na votação da casa no confessionário, o mais votado foi o Gustavo. Com direito a contragolpe, Gustavo puxou Paulo André, formando o paredão triplo.

Quem votou em quem no confessionário: