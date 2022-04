Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Após a eliminação da Jessi, 15ª participante a sair do BBB 22, a Prova do Líder terá início com todos os participantes jogando neste domingo (17). O vencedor garante uma temporada no VIP e a liderança.

Além disso, terá o poder de indicar um participante durante a formação do paredão de hoje. Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, o vencedor escolherá os brothers que irão para o VIP e a Xepa.

A prova tem o patrocínio de uma empresa de seguro e contará com a sorte dos participantes durante as partidas. Vestidos de carrinhos, os brothers brincam um jogo de tabuleiro.

Dinâmica da prova

A cada partida, o Dummy se encaminha até os participantes para que eles façam o sorteio dentro de uma caixa. Eles podem tirar 4 cartas diferentes:

Carta Branca: Não anda

Não anda Carta Azul: Anda 1 casa

Anda 1 casa Carta Verde: Anda 2 casas

Anda 2 casas Carta Roxa: Anda 3 casas.

A cada casa que chegar, deve ler as consequências, que podem ser positivas ou negativas. Os brothers devem ler os cartões e guardar na lateral do carrinho. Se cair em uma casa de bônus, tem o direito de avançar duas casas.

Vence o brother que chegar no fim do tabuleiro primeiro. Além da liderança também recebe um ano de seguro da marca patrocinadora, 10 mil reais e o valor em dinheiro nos cartões acumulados ao longo da prova.

Ordem das jogadas*

1º: Gustavo - Já andou 9 casas

Gustavo - Já andou 9 casas 2º: Paulo André - Já andou 12 casas

Paulo André - Já andou 12 casas 3º: Pedro Scooby - Já andou 15 casas

Pedro Scooby - Já andou 15 casas 4º: Eliezer - Já andou 12 casas

Eliezer - Já andou 12 casas 5º: Arthur Aguiar - Já andou 9 casas

Arthur Aguiar - Já andou 9 casas 6º: Douglas Silva - Já andou 11 casas (último a jogar)

Formação de novo paredão

No começo do programa, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou o resultado do paredão com Jessilane, Eliezer, Gustavo e Arthur Aguiar. A formação foi realizada na última sexta-feira (15).

Nesta dinâmica, o paredão será triplo. O líder poderá indicar um participante, a casa votará no confessionário e o mais votado tem direito a um contragolpe. Como nos últimos domingos, os brothers não tem direito a um contragolpe.

