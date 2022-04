Treta no BBB22?: Arthur discute com aliados após indicação para o paredão

Arthur Aguiar se queixou mais uma vez pelos desdobramentos do jogo no Big Brother Brasil 22. Após a formação do 15º paredão, na noite desta sexta-feira (15), o ator entrou em atrito com seus aliados por votos nele.

A dinâmica da vez acabou com quatro participantes na berlinda: Arthur, Eliezer, Jessi e Douglas Silva. Após o programa ao vivo, no quarto grunge, o ator reclamou o fato de ter sido escolhido pelo líder Gustavo após empatar com D.G na votação.

Arthur discordou da estratégia usada pelos 'brothers' de escolherem ele por ser o participante há mais tempo sem ir ao paredão, apesar de todos usarem essa justificativa na votação, alegando que já havia esse acordo entre eles para quando chegasse o momento de votarem entre si.

O marido de Maíra Cardi, no entanto, alega não ter concordado que seu paredão falso não seria considerado. "Eu respeito. Não concordo, mas respeito. A parada é que eu fui em seis. Esse é o meu sexto Paredão. DG foi em em quantos, dois? Eu fui em seis!", declarou ele em conversa com Scooby.

Logo depois, Paulo André, D.G e Gustavo entraram no cômodo e disseram que já haviam conversado sobre o assunto. "Eu não participei da conversa. Eu não concordei com vocês sobre o meu paredão não ter sido válido e saí da conversa", se contradiz o ator. "Mas nessa hora estávamos falando sobre isso também", disse Scooby. "Mas eu não tava mais lá, eu já tinha saído", pontuou Arthur.

Gustavo aproveitou o gancho e disse não concordar com a escolha de Arthur Aguiar de puxar D.G. no Contragolpe. Na visão do atual Líder, deveria ter sido Pedro Scooby, já que o surfista é quem está com mais tempo de "folga" de paredões.

Arthur continua a bater no ponto várias vezes que não participou da conversa sobre o que estava combinado e Scooby e Gustavo reagiram dizendo que a conversa aconteceu várias vezes. PA mostrou incômodo em relação às falas de Arthur e reclamou: "Você falando assim... Parece que a gente está 'caraca, a gente...'", diz, sem completar a frase.

Arthur não gosta do comentário e retruca: "Não coloca palavra na minha boca". E Gustavo também o questiona: "Se você não participou dessa conversa, será que não faltou um pouco de interesse seu?".

Como foi a formação do paredão?

O líder Gustavo começou a dinâmica indicando Jessilane e Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que Jessi está há mais tempo sem ir para a berlinda. Já sobre Eliezer, afirmou que o participante por muito tempo foi seu antagonista e agora é o último alvo do Lollipop.

Na votação da casa no confessionário, houve empate entre Arthur e Douglas Silva, cada um ganhando 3 votos. No desempate, Gustavo escolheu Arthur para a berlinda.

Com direito a contragolpe, Arthur puxou Douglas Silva, formando o paredão quádruplo.

QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO: