Enquete BBB 22: Arthur, DG, Eliezer ou Jessilane? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane estão no 15º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após novo paredão formado nesta sexta-feira (15). Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (17).

A dinâmica contou com duas indicações do líder Gustavo, além do voto dos brothers no confessionário e um contragolpe, formando um paredão quádruplo.

Como foi a formação do paredão?

O líder Gustavo começou a dinâmica indicando Jessilane e Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que Jessi está há mais tempo sem ir para a berlinda. Já sobre Eliezer, afirmou que o participante por muito tempo foi seu antagonista e agora é o último alvo do Lollipop.

Na votação da casa no confessionário, houve empate entre Arthur e Douglas Silva, cada um ganhando 3 votos. No desempate, Gustavo escolheu Arthur para a berlinda.

Com direito a contragolpe, Arthur puxou Douglas Silva, formando o paredão quádruplo.

QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO: