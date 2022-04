Entenda a briga de Pedro Scooby e Arthur Aguiar após formação de paredão no BBB 22

Arthur Aguiar e Pedro Scooby protagonizaram uma discussão após a formação do paredão desse domingo (17) que definirá o Top 5 do BBB 22. A treta ocorreu quando o ator relembrou ter sido escolhido pelo líder Gustavo ao empatar com D.G.

Os brothers já tinham decidido que o critério para indicação do grupo seria o confinado que está há mais tempo sem ir à berlinda. O ator, no entanto, afirmou desconhecer esse combinado.

"Eu não sabia do combinado de vocês", disse o marido de Maíra Cardi. "Eu não concordo. Eu vivi tudo do paredão e só soube que era falso depois. Eu arrumei mala, vivi as emoções", reclamou.

Para Arthur, os aliados ficaram confortáveis com a decisão de votarem nele para o paredão. Ao ouvir o dilema do ator, Paulo André rebateu.

"Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse?", questiona o atleta.

Os ânimos ficaram exaltados quando Scooby retrucou dizendo que Arthur não costuma respeitar a opinião de terceiros.

“Na minha opinião, se a parada não é do seu jeito, como rolou agora… Se não funciona do teu jeito, você não se abre para respeitar a opinião do outro".

Arthur, então, encerrou o assunto. "Eu não vou nem discutir com você, nem vale a pena. Você nem viveu o que eu vivi. Nem vale a pena. Só achei muito confortável um critério que favorecia os quatro".