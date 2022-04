Enquete BBB 22: Eliezer, Gustavo ou Paulo André? Vote em quem você quer fora da casa

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no 16º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após novo paredão formado neste domingo (17). Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (19).

A dinâmica contou com uma indicação do líder Pedro Scooby, além do voto dos brothers no confessionário e um contragolpe, formando um paredão triplo.

Vote na enquete:

Como foi a formação do paredão?

O líder Pedro Scooby começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother apontou que não queria votar em seus aliados no jogo.

Na votação da casa no confessionário, o mais votado foi o Gustavo. Com direito a contragolpe, Gustavo puxou Paulo André, formando o paredão triplo.

Quem votou em quem no confessionário: