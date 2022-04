Rodrigo Mussi tem vagas memórias do BBB 22 e não se lembra de ter ido ao jogo do São Paulo

Após sofrer um grave acidente de carro em São Paulo, o ex-BBB Rodrigo Mussi sofre com confusão mental e perda de memória. Segundo o seu irmão, Diogo Mussi, o empresário se esqueceu do jogo entre São Paulo e Palmeiras, assim como tem vagas lembranças de ter participado do Big Brother Brasil. As informações são do Uol.

Na noite do dia 30 de março, antes do acidente, Rodrigo esteve no jogo São Paulo x Palmeiras. O ex-BBB, de 2020, Guilherme Napolitano postou registros ao lado do empresário em suas redes sociais.

No entanto, Diogo detalhou que Rodrigo não se lembra de ter ido ao Estádio do Morumbi, nem de ter sido acompanhado por Guilherme na noite do acidente.

Diogo Mussi Irmão do ex-BBB Ele não se lembra do acidente, não se lembra do Morumbi também, que ele estava no jogo. Perguntei qual é a última coisa que ele lembra, mas é muito vaga, ele não consegue formar um raciocínio ainda. Ele vai lembrar mais das visitas aqui do que de antes do acidente.

No entanto, o irmão do influenciador contou também que Mussi lembra de ter encontrado com a ex-BBB Viih Tube no Lollapalooza, dias antes do acidente.

Desde a eliminação de Rodrigo desta edição do programa, os dois se aproximaram. De acordo com Uol, a youtuber estava presente na entrevista coletiva, mas não se manifestou para permitir que a família explicasse a situação aos jornalistas e fãs.

Falha na memória

Com a retirada recente do tubo, explicou Diogo Mussi, Rodrigo está sentindo dificuldade para falar por conta da sensibilidade na traqueia. Além disso, ele também tem algumas falhas de memória.

Por conta da confusão mental causada pelo acidente, o ex-BBB chegou a perguntar se seu pai, que faleceu há 11 anos de um acidente de carro, ainda estava vivo.

Diogo Mussi Irmão de Rodrigo O raciocínio vai voltando, não dá para saber sobre sequelas. Sequela física é muito difícil, pelo fato de ele estar muito ativo, se mexendo o tempo todo. Então essa parte a gente está mais tranquilo.

Em meio à perda de memória, lembrou da avó e apresentou poucas recordações do BBB 22, do qual fez parte do elenco. O irmão do brother disse que ele lembrou de Viihtube.

"Ao que tudo indica, pelo histórico dele, pela idade, saudável, os médicos acreditam que isso vai ser transitório. Que no começo vai precisar de ajuda mais próxima, mas que depois vai ficando mais independente", continuou o irmão no mesmo relato.

Acidente grave

Após o acidente na Marginal Pinheiros, quando o veículo em que estava colidiu com um caminhão, Rodrigo deu entrada no Hospital das Clínicas após uma parada cardiorrespiratória.

No hospital, ele teve outra parada, passou por uma manobra, foi entubado e passou por uma cirurgia para medir a pressão intracraniana.

"Ele não teve coágulos, mas teve pequenos sangramentos espalhados ali que foram drenados. Em menos de 24, salvo engano, já tinham sido solucionados", contou Diogo.