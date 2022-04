Rodrigo Mussi está recuperando a consciência: 'oscilando entre realidade e confusão', diz irmão

Rodrigo Mussi, ex-BBB que ficou em estado grave após sofrer um acidente de carro, está recobrando a consciência. A boa notícia sobre o processo de recuperação foi divulgada pelo irmão do influenciador, Diogo Mussi, nesta sexta-feira (15).

Nas redes sociais, ele atualizou os fãs sobre o estado de saúde do ex-brother. De acordo com Diogo, seu irmão continua evoluindo no procedimento de extubação e vem recuperando a consciência aos poucos.

"Hoje, o Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e de confusão. O processo de extubação continua e nosso guerreiro está indo muito bem. Aguardemos o retorno do gigante!", escreveu Diogo.

Veja publicação

Foto: Reprodução/Instagram

Acidente de carro

Na madrugada de quinta-feira, 31 março, Rodrigo, de 36 anos, viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo em São Paulo. O motorista relatou ter dormido ao volante e, por isso, teria colidido contra um caminhão.

Fotos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de arquivo pessoal mostram os primeiros momentos após o acidente. Em um dos registros, o gerente comercial aparece de joelhos atrás do banco do passageiro, sendo atendido por um socorrista. O ex-BBB não usava cinto de segurança no momento da colisão.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn