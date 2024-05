Veja onde assistir ao vivo ao show de Madonna em Copacabana neste sábado (4)

O maior show da carreira de Madonna acontece neste sábado (4) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O espetáculo está previsto para começar às 21h45 e deve atrair mais de 1,5 milhão de pessoas na orla carioca. Os fãs podem acompanhar a transmissão do show na íntegra pela TV Globo, Multishow e pela internet.

A apresentação tem a duração prevista de duas horas e encerrará a "The Celebration Tour", que marca os 40 anos de carreira da rainha do pop. A setlist contempla 30 sucessos da cantora, que vão desde o primeiro álbum, “Madonna”, de 1985, até o último lançamento de estúdio, “Madame X”, de 2019.

A cantora Pabllo Vittar deve ser uma das convidas especiais do evento.

Onde assistir ao show da Madonna

O show da Madonna será transmitido na televisão aberta pela TV Globo e, na TV por assinatura, pelo Multishow. Já pela internet, a Globoplay terá o sinal aberto para a transmissão a todos os usuários que logarem na conta, sem necessidade de pagar pelo serviço.

Globoplay e Multishow exibirão um especial pré-show a partir das 21h30. Já na TV Globo, a transmissão acontece logo após a novela das 9, Renascer.

A abertura do show fica por conta do DJ Diplo, com início às 20h. Também haverá pós-show, no palco Leme, em frente ao principal, com Pedro Sampaio.