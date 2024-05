Atriz revela que fugiu de casa e usou dinheiro do lanche para ver Madonna: 'Dia mais feliz'

Juliana Paes, 45 anos, revelou que já fugiu de casa e guardou o dinheiro do lanche na escola para assistir à rainha do pop, Madonna. Enquanto se maquiava, a atriz compartilhou as lembranças do show de 1993 e publicou nas redes sociais.

"Eu vi a calcinha da Madonna. A primeira vez que eu fugi de casa foi meu momento com a Madonna", relembrou Ju, que se referia a passagem da estrela mundial no Rio de Janeiro com a turnê "The Girlie Show World Tour".

Veja também Zoeira Madonna faz reclamações após chegar ao Brasil para show em Copacabana; confira lista Zoeira Bailarino de Madonna viraliza ao aderir a 'biquíni brasileiro' e posa em praia do Rio de Janeiro

"Ao invés de comprar o lanche, eu juntava [dinheiro] para pagar o cara da van. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi caindo a noite, eu tive que contar para minha mãe. Falei, 'mãe, eu estou aqui no show da Madonna'. E ela, 'o quê? Volta pra casa!', [eu respondi] 'não tem como'", contou a atriz.

Nos comentários do vídeo postado na última quinta-feira (2), os usuários cobraram a atriz o vídeo da trend "asoka makeup". Um desafio de maquiagem indiana que viralizou no TikTok nos últimos e dias.

Seguidores pediram a atriz que gravasse o vídeo participando da trend em razão da sua personagem Maya, da novela Caminhos das Índias.

Madonna volta ao palco do Brasil neste sábado (4), em Copacabana, no Rio de Janeiro. O show promete entrar para história da sua carreira, com um público de 1,5 milhão de pessoas.