Antes de acidente com Rodrigo Mussi, motorista de aplicativo se envolveu em quatro colisões

Kaíque Reis, motorista de aplicativos que conduzia o veículo do acidente que deixou o ex-BBB Rodrigo Mussi gravemente ferido, se envolveu em outras quatro colisões de trânsito em menos de um ano na Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com boletins de ocorrência. As informações são do jornal Metrópoles.

Na batida em que o influencer estava, Kaíque informou aos agentes que "dormiu no volante". Em entrevista à TV Globo, ele disse que pode ter cochilado pouco antes da colisão com a traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros.

Sem ferimentos, o motorista estava usando cinto de segurança no carro e também foi protegido pelo airbag no momento do impacto.

Outros acidentes envolvendo o motorista

De acordo com boletins de ocorrência obtidos pelo Metrópoles, o motorista de aplicativo se envolveu nos seguintes acidentes no ano passado:

Dezembro 2021

Kaíque Reis teve um acidente semelhante ao que estava com Rodrigo Mussi, em que também atingiu a traseira de outro veículo, na noite de 8 de dezembro de 2021. Ele afirmou que o carro da frente freou bruscamente e, por essa razão, não conseguiu desviar a tempo. Na corrida por aplicativo, ele levava duas passageiras.

Novembro de 2021

No Itaim Paulista, Kaiquee se envolveu em outro acidente em novembro do ano passado. O motorista informou, na época, que o semáforo de um cruzamento estava quebrado, quando um ônibus, com "motorista desatento", não esperou o “tempo exato” para virar à direita e bateu na lateral de seu carro.

Outubro de 2021

Na cidade de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, o condutor também bateu na traseira de outro veículo, que aguardava a travessia de um pedestre. Com o impacto da colisão, uma passageira do outro carro se feriu e precisou ser atendida na emergência de um hospital da região, de acordo com boletim de ocorrência registrado pelo motorista do carro atingido.

Fevereiro de 2021

Para "desviar de um cachorro", Kaique alegou à polícia que seu carro colidiu em outro veículo dentro de uma garagem de prédio em Osasco, cidade da Grande São Paulo.

Motorista é autuado por lesão corporal culposa

Por conta do acidente envolvendo Rodrigo Mussi, Kaique Reis foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa. Investigado pelo 51º Distrito Policial de São Paulo, o caso aponta que não houve a intenção de causar o acidente.

Estado de saúde de Rodrigo Mussi

Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas. Ele passou por cirurgia na cabeça e na perna direita e deve permanecer em observação por 48 horas.

Um cateter foi colocado para diminuir a pressão intracraniana e uma grade foi instalada em volta da perna fraturada. Um novo boletim médico só será divulgado neste sábado (2), segundo o irmão do influencer, Diogo Mussi.